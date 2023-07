Pienone al Teatro Eschilo per il Galà dello Sport e il Terzo Settore ASI

Premiate ieri anche tante eccellenze gelesi distintesi durante l’anno nei propri settori, come i fratelli Emanuele e Gaspare Caiola, cestisti ex Melfa’s Basket, Salvatore Bianca e Monica Contrafatto, non presente all’evento. Tra i non atleti invece premiato l’ex segretario FIDAL Fabio Pagliara, anche lui assente, e il giornalista gelese di Dazn Orazio Accomando. Premiati ieri anche Fabrizio Parisi e Luca Maganuco, gestori del “Kartodromo Internazionale” di Gela. Parisi ha avuto modo di anticipare l’evento di domenica, il Summer Kart Time, manifestazione ludico ricreativa riservata a soci e tesserati ma a cui possono assistere tutti.