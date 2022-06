Quattro ori, 4 argenti e 6 bronzi per l’Orizzonte ai Giochi di Torino

Gela. Quattro medaglie d’oro, 4 argenti e 6 bronzi. E’ questo il lusinghiero bottino dei ragazzi dell’Orizzonte alla 27^ edizione dei Giochi Nazionali Special Olympics.

A questi risultati vanno aggiunti anche 8 quarti posti, 3 quinti posti, un sesto ed un settimo posto. Al mega evento dedicato a persone con disabilità intellettive hanno preso parte 3000 atleti, 20 discipline sportive, 1300 volontari, 420 delegati accompagnatori, 520 tecnici e 1400 familiari. Nella cerimonia di apertura dei giochi hanno sfilato le delegazioni, suddivise per regione, con i 3 mila atleti protagonisti assoluti delle gare in programma dal 5 al 9 giugno. Dal campo si è poi levato un messaggio di pace universale, con l’ospite d’onore Arisa a intonare Imagine di John Lennon e seguita dall’Inno di Mameli. Dopo l’accensione del tripode e la dichiarazione di apertura dei Giochi a cura del Sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo sono intervenuti Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili, Angelo Moratti, Presidente Special Olympics Italia, Alessandra Palazzotti, Direttore Special Olympics Italia e quello dell’atleta Federica Borla. In tribuna d’onore il senatore gelese Pietro Lorefice.

L’Orizzonte ha partecipato ai Giochi Nazionali in quattro discipline: bocce, nuoto, tennis tavolo, atletica leggera con 17 atleti 4 tecnici 4 accompagnatore e 10 familiari. Gli atleti: Thomas Dangeli, Armando Sciascia, Antonio Caci, Emanuele Barone, Roberto Buccheri, Floriana Buccheri, Salvatore Mammano, Francesco Mammano, Mario Pizzardi, Francesco Barone, Ilenia Nicoletti, Giovanni Murvana, Mario Palmeri, Ignazio Palmeri, Valentina Costa, Consuelo Ferrara, Nuccio Samà. I tecnici sono Alessia Calabrese, Silvana Palumbo, Gianfranco Cassarino, Natale Saluci, Gli accompagnatori sono: Carmela Passaniti, Emanuela Venosi, Giuseppe Samà,. I familiari sono: Nuccia Raitano, Salvatore Buccheri, Salvatore Ferrara, Carmela Cascino, Giuseppa Furneri, Franco Barone, Rosa Ficicchia, Saverio Caci e la moglie Donata. Eccellente la prova di Floriana Buccheri che è salita sul podio conquistando due medaglie d’oro.