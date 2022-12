Radiografia della Serie A: Napoli, Milan, Juve, Inter e romane pronte per la ripresa

Un mese al nuovo via. La Serie A si allena tra Malta, Portogallo, Giappone, Dubai e l’Italia. Il 4 gennaio a Mondiali spenti ripartirà la caccia al Napoli, al momento a più otto sul Milan secondo, a più dieci sulla Juventus, a più undici sulla Lazio e sull’Inter, che sarà la prima avversaria degli azzurri alla ripresa, tutte in campo per il turno infrasettimanale che aprirà il 2023. La 16esima giornata di Serie A vedrà andare in scena dieci partite divise nelle quattro fasce orarie del 4 gennaio, dalla prima delle 12:30 all’ultima delle 20:45, con il big match di San Siro che ci dirà qualcosa in più sulla corsa scudetto. Napoli unica imbattuta d’Europa insieme al Paris Saint-Germain, ha il miglior attacco e la terza difesa d’Italia, ha recuperato Kvaratskhelia, come si legge in questo articolo di Napoli Magazine, e pagato pochissimo i suoi debiti con il Mondiale, viste anche le uscite anticipate dal torneo dei sudamericani Olivera e Lozano.

A meno otto c’è il Milan, che costruisce tanto ma subisce troppo

Sono quindici i gol incassati dal Diavolo in quindici giornate, un trend che Pioli vorrà correggere prendendo magari spunto dalla scorsa stagione, quando andò a vincere il campionato proprio dal momento in cui sistemò la difesa. Alla ripresa i rossoneri avranno probabilmente il debutto più morbido giocando in casa della Salernitana, match che vede nettamente in vantaggio gli ospiti. Non resta che attendere se ci sarà o meno conferma di tale vantaggio dalle quote di piattaforme online, alcune delle quali specializzate in attività di bookmakers e casinò online che consentono ai nuovi iscritti di sfruttare i bonus di benvenuto sui loro sport e giochi preferiti, come quelli messi in comparazione da Bonusfinder Italia. Ora c’è solo da capire come e quando torneranno a casa Theo Hernandez, Giroud e Leao dagli impegni mondiali.