Studio su aumento spesa sanitaria, Pasqua: “Asp cl2 unica a non avere fornito i dati”

Gela. “L’Asp di Caltanissetta, non ha fornito i dati relativi alla spesa crescente in Sicilia sui disturbi del comportamento alimentare”. A parlare è il deputato all’Ars del M5S, Giorgio Pasqua, autore di uno studio nell’isola sui costi delle Asp dei ricoveri fuori regione legati alle cure sui disturbi del comportamento alimentare. Il parlamentare regionale grillino parla di “incrementi costanti degli esborsi” e, nel proporre la realizzazione di un centro residenziale in Sicilia con l’utilizzo delle somme previste da un fondo nazionale”, accusa l’Asp cl2, retta dal manager Alessandro Caltagirone, di essere stato l’unico “a non avere fornito i dati richiesti”.