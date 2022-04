Tre generazioni a confronto per migliorare il futuro del quartiere

Gela. Tre generazioni che si incontrano e trovano il modo per stare insieme, confrontandosi e facendo comunione per festeggiare la Pasqua. Un’ occasione per stare per dividere una semplice colomba, dolce tipico delle festività pasquali, è quella che oggi pomeriggio ha visto partecipi gli anziani del quartiere san Giacomo, i rappresentanti del comitato di quartiere e gli scout dell’ Agesci Gela 3.