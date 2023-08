Tuvè era squalificato, il Gela rischia lo 0-3 e l’eliminazione di Coppa

Gela. La qualificazione al secondo turno di Coppa Italia è fortemente a rischio per il Gela. Sul campo i biancazzurri hanno vinto 4-1 ipotecando il passaggio del turno ma il Mazzarrone ha preannunciato ricorso chiedendo la non omologazione del risultato. I catanesi puntano sulla presunta posizione irregolare di Saro Tuvè, che sarebbe squalificato (residuo della scorsa stagione) e non sarebbe dovuto scendere in campo. La squalifica è scattata dalle due ammonizioni subite nelle due partite con il Vittoria lo scorso anno tra andata e ritorno. Ed in Coppa bastano due ammonizioni per fare scattare lo stop. Una leggerezza che se confermata dal Giudice Sportivo della Lnd Sicilia comporterebbe il 3-0 a tavolino per il Mazzarrone ed il passaggio al turno successivo.

La società biancazzurra non conferma l’accaduto ma dal silenzio delle ultime ore qualcosa di fondato già ci sarebbe, tant’è che pare si stia organizzando una amichevole per sabato. Bisognerà attendere giovedì per saperne qualcosa in più ma se confermato sarebbe una beffa, oltre che una caduta d’immagine.