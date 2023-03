Un Gela generoso pareggia col Vittoria in dieci uomini con super Minolfi

Gela. Un pareggio che non serve a nessuno. Gela stoico. In dieci e senza tre difensori centrali fuori non solo trova il pari ma sfiora il gol del 2-1. Oltre duemilacinquecento spettatori per il derby tra Gela e Vittoria. Amici-rivali sulle panchine delle due squadre. Catania rinuncia a Iapichino squalificato. Fausciana recupera Pandolfo e ridisegna l’assetto tattico con Brasile a sorpresa titolare. Floridia, Deoma e Pira partono dalla panchina.

Cronaca

5’ GOL DEL VITTORIA. Conteh lavora un buon pallone che D’Agosta trasforma in oro, segnando con un destro imparabile per il rientrante Pandolfo.

34’ Espulso Italiano. Conteh sfugge prima a Golisano e poi a Italiano, che lo stende al limite dell’area di rigore. Biancazzurri in dieci.

35’ Fausciana passa alla difesa a tre.

44’ Vittoria vicino al raddoppio. Dal cross di Charty ancora Conteh arriva a botta sicura con la palla che sfila alla sinistra di Pandolfo.

Secondo tempo

Dentro Pira e Deoma, fuori Scerra e Brasile.

49’ GOL DEL GELA. Il difensore Minolfi, con la sua specialità, il colpo di testa, insacca alle spalle di Mangione. Imperiosa l’inzuccata del calciatore biancazzurro.

67’ Gela anche sfortunato, perde anche Minolfi, il migliore in campo. Al suo posto Caci, con Pira che arretra sulla linea dei difensori.

29’ Mauro bravo a rubare palla ed involarsi in contropiede. La conclusione però è sballata.

39’ Che occasione per il Gela. Caci apre per Cosentino, il cui cross teso trova lo smarcato Deoma davanti a Mangione. Palla alta e imprecazioni degli oltre duemila del Presti.

46’ Che occasione per Bojang, che sfila anche Pira e mira il secondo palo. La palla finisce di pochissimo a lato.

90+5 Finisce 1-1