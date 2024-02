Volley Gela chiamato a riscattarsi dopo il ko di Piazza Armerina

Gela. Sfida ad alta quota in programma domenica per il Volley Gela. La squadra di coach Giacomo Tandurella affronterà al PalaItis la vice capolista Santa Barbara Sommatino. La prossima avversaria delle gelesi dista attualmente 4 punti dalla vetta, con una partita in meno che verrà recuperata sabato e che darà la possibilità alle giocatrici di colmare il gap e portarsi anche a -1 dalle biancazzurre. L’obiettivo della società adesso sarà quello di mantenere il primo posto senza cali di concentrazione, come successo lo scorso weekend a Piazza Armerina, con le gelesi che sono state sconfitte dalle avversarie al tie-break.