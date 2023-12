Volley, impegni casalinghi per Ecoplast e Polisportiva

Gela. Sfida interna per l’Ecoplast Volley, impegnata al PalaLivatino contro Pozzallo, sesto in classifica a 6 punti. L’obiettivo è quello di riscattarsi dopo la sconfitta a Sant’Agata Li Battiati contro la Gupe per 3-1. Ottima stagione finora da parte della squadra di coach Giovanni Blanco, attualmente quarta in classifica a 9 punti ottenuti grazie ai tre successi contro Intermedia, Saturnia e Agira.