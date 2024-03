Volley, sfida ad alta quota per l’Ecoplast in chiave playoff

Gela. Big match in programma oggi per l’Ecoplast Volley. La squadra di coach Giovanni Blanco affronterà al PalaLivatino alle 18 la Farmacia Schultze, quarta in classifica a 3 punti dai gelesi. Ultima gara casalinga non molto fortunata per l’Ecoplast, battuta dinanzi ai propri tifosi dalla Gupe col punteggio di 3-1. Necessaria dai gelesi una risposta e un’importante prova di carattere per dimostrare di meritare un posto ai playoff per la Serie B che distano solo tre gare di regular season.